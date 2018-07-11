Парубий: никакого ограничения для СМИ в парламенте не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Никакого ограничения для работы представителей СМИ в кулуарах парламента не будет. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Никакого ограничения доступа украинских журналистов в кулуары парламента не будет", - заявил Парубий.
Вчера парламентские журналисты подписали открытое письмо к спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде.
Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.