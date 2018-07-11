Парубій: жодного обмеження для ЗМІ у парламенті не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Ніякого обмеження для роботи представників ЗМІ у кулуарах парламенту не буде. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Жодного обмеження доступу українських журналістів до кулуарів парламенту не буде", - заявив Парубій.
Учора парламентські журналісти підписали відкритого листа до спікера Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням не обмежувати їхню роботу у Верховній Раді.
Як повідомляв УНН, комітет ВР отримав лист від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України.