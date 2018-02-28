Парубий заявил, что его не просили идти к активистам под ВР в день столкновений

Он опроверг высказывания некоторых парламентариев, которые они вчера после инцидента перед Верховной Радой сделали, о том, что председатель ВР вчера не отреагировал на просьбу народных депутатов встретиться с протестующими, что он не вышел и поэтому произошел конфликт.

"У меня вопрос: где предел подлости и низости тех людей? Никто не подходил ко мне. Хотя хочу подчеркнуть: подход к председателю Верховной Рады открыт для каждого народного депутата", - отметил он.

А.Парубий обратился к народным депутатам с просьбой "думать над своими словами и своими поступками, потому что за ними стоят судьбы людей".

Председатель ВР призвал парламентариев к ответственности, выразив убеждение, что "общество даст оценку тем действиям и тем словам".

Напомним, 27 февраля под стенами ВР произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Задержали девять человек, 14 правоохранителей пострадали. У одного из них, по сообщению нардепа А.Геращенка, была сломана ключица.