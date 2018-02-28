Парубій заявив, що його не просили йти до активістів під ВР у день сутичок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що напередодні, коли під стінами Верховної Ради відбулися сутички, його не просили виходити до мітингувальників, тож протилежні заяви деяких парламентарів неправдиві, передає УНН з посиланням на прес-службу парламенту.
Він спростував висловлювання деяких парламентарів, які вони учора після інциденту перед Верховною Радою зробили, стосовно того, що голова ВР учора не відреагував на прохання народних депутатів зустрітися з протестувальниками, що він не вийшов і тому відбувся конфлікт.
"У мене питання: де межа підлості і ницості тих людей? Жодна людина не підходила до мене. Хоча хочу наголосити: підхід до голови Верховної Ради є відкритим для кожного народного депутата", - зазначив він.
А.Парубій звернувся до народних депутатів з проханням "думати над своїми словами і своїми вчинками, бо за ними стоять долі людей".
Голова ВР закликав парламентарів до відповідальності, висловивши переконання, що "суспільство дасть оцінку тим діям і тим словам".
Нагадаємо, 27 лютого під стінами ВР сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Затримали дев'ятьох людей, 14 правоохоронців постраждали. В одного з них, за повідомленням нардепа А.Геращенка, була зламана ключиця.