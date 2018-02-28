Парубій заявив, що його не просили йти до активістів під ВР у день сутичок

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 181926 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 186155 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 318726 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 222824 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 327878 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 214963 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240113 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255007 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247041 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136399 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

26 березня, 17:05 • 29808 перегляди
Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

26 березня, 17:24 • 27516 перегляди
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 32402 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 26767 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

21:27 • 33820 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 147840 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 181928 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 318729 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 327881 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 282732 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101975 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 90022 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125538 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142770 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148038 перегляди
Актуальне
Парубій заявив, що його не просили йти до активістів під ВР у день сутичок

Парубій заявив, що його не просили йти до активістів під ВР у день сутичок

Київ • УНН

 • 5862 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що напередодні, коли під стінами Верховної Ради відбулися сутички, його не просили виходити до мітингувальників, тож протилежні заяви деяких парламентарів неправдиві, передає УНН з посиланням на прес-службу парламенту.

Він спростував висловлювання деяких парламентарів, які вони учора після інциденту перед Верховною Радою зробили, стосовно того, що голова ВР учора не відреагував на прохання народних депутатів зустрітися з протестувальниками, що він не вийшов і тому відбувся конфлікт.

"У мене питання: де межа підлості і ницості тих людей? Жодна людина не підходила до мене. Хоча хочу наголосити: підхід до голови Верховної Ради є відкритим для кожного народного депутата", - зазначив він.

А.Парубій звернувся до народних депутатів з проханням "думати над своїми словами і своїми вчинками, бо за ними стоять долі людей".

Голова ВР закликав парламентарів до відповідальності, висловивши переконання, що "суспільство дасть оцінку тим діям і тим словам".

Нагадаємо, 27 лютого під стінами ВР сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Затримали дев'ятьох людей, 14 правоохоронців постраждали. В одного з них, за повідомленням нардепа А.Геращенка, була зламана ключиця.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,058.30
Ethereum
$2,020.39