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Парубий заявил, что определенные политики вкладывают "бешеные" ресурсы для срыва языкового закона

Киев • УНН

 • 10967 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Определенные политики и политические силы вкладывают большие ресурсы в процесс срыва рассмотрения проекта закона о языке. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.

Парубий заявил, что определенные политики вкладывают "бешеные" ресурсы для срыва языкового закона

"Вкладываются огромные ресурсы, в том числе и медийные, для того, чтобы сорвать принятие этого исторического закона. Я убежден, что все мы заинтересованы в том, чтобы рассмотрение закона происходил согласно предусмотренных процедур, чтобы не допустить любого срыва", - отметил председатель ВРУ.

По его словам, рассмотрение законопроекта начнется завтра, 19 марта, с 1490-ой правки.

При этом он добавил, что многие из парламентариев прикладывает усилия для затягивания процесса рассмотрения проекта языкового закона.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины не рассматривали закон о языке, оставив более 1500 поправок на следующию пленарную неделю.

Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов. Соответствующее предложение озвучил народный депутат Виктор Кривенко.

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