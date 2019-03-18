Парубий заявил, что определенные политики вкладывают "бешеные" ресурсы для срыва языкового закона

"Вкладываются огромные ресурсы, в том числе и медийные, для того, чтобы сорвать принятие этого исторического закона. Я убежден, что все мы заинтересованы в том, чтобы рассмотрение закона происходил согласно предусмотренных процедур, чтобы не допустить любого срыва", - отметил председатель ВРУ.



По его словам, рассмотрение законопроекта начнется завтра, 19 марта, с 1490-ой правки.



При этом он добавил, что многие из парламентариев прикладывает усилия для затягивания процесса рассмотрения проекта языкового закона.



Напомним, депутаты Верховной Рады Украины не рассматривали закон о языке, оставив более 1500 поправок на следующию пленарную неделю.



Закон о языке в Верховной Раде следует рассматривать без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов. Соответствующее предложение озвучил народный депутат Виктор Кривенко.