Парубій заявив, що певні політики вкладають "шалені" ресурси для зриву мовного закону

"Вкладаються шалені ресурси, в тому числі і медійні, для того, щоб зірвати прийняття цього історичного закону. Я переконаний, що всі ми зацікавлені в тому, щоб розгляд закону відбувався згідно передбачених процедур, щоб не допустити будь-якого зриву", - зазначив голова ВРУ.



За його словами, розгляд законопроекту розпочнеться завтра, 19 березня, з 1490-ї правки.



При цьому він додав, що багато хто з парламентарів докладає зусиль для затягування процесу розгляду проекту мовного закону.



Нагадаємо, депутати Верховної Ради України не розглядали закон про мову, залишивши понад 1500 правок на наступний пленарний тиждень.



Закон про мову у Верховній Раді слід розглядати без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів. Відповідну пропозицію озвучив народний депутат Віктор Кривенко.