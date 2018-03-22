Парубий призвал включить в повестку дня ВР вопрос по скандальным поправкам в УПК
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал включить в повестку дня парламента законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в который в октябре прошлого года были приняты скандальные поправки, по уточнению некоторых положений. Об этом он заявил во время заседания ВР, передает УНН.
"Я предложу, чтобы зал поддержал включение в повестку дня для принятия решения вопроса по УПК. Вы помните это, которое мы не смогли пройти на прошлой неделе, - это законопроект №8151", - отметил А.Парубий.
Добавим, в пояснительной записке к документу указано, что законопроектом предлагается внести изменения в статьи 132, 184, 234 УПК Украины относительно исключения положений о том, что представление ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения обыска или избрания меры пресечения, назначения экспертизы осуществляется на основании постановления следственного судьи и подается в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования как юридическое лицо.
Напомним, изменения в УПК Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого вступили в силу 15 марта 2018 года.
Автор скандальных поправок в УПК, нардеп Андрей Лозовой заверил, что они никак не повлияют на сроки захоронения.