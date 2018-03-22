Парубій закликав включити до порядку денного ВР питання щодо скандальних змін до КПК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав включити до порядку денного парламенту законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, до якого у жовтні минулого року були прийняті скандальні поправки, щодо уточнення деяких положень. Про це він заявив під час засідання ВР, передає УНН.
"Я запропоную, щоб зал підтримав включення в порядок денний для прийняття рішення питання по КПК. Ви пригадуєте це, яке ми не змогли пройти минулого тижня, - це законопроект №8151", - зазначив А.Парубій.
Додамо, у пояснювальній записці до документу вказано, що законопроектом пропонується унести зміни до статей 132, 184, 234 КПК України стосовно виключення положень про те, що подання клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення обшуку чи обрання запобіжних заходів, призначення експертизи здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді і подається до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
Нагадаємо, зміни до КПК України в частині заходів забезпечення кримінального провадження, строків досудового розслідування, здійснення експертиз та іншого набули чинності 15 березня 2018 року.
Автор скандальних поправок до КПК, нардеп Андрій Лозовий запевнив, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання.