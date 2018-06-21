Парубий призвал мир представить рекомендации в отношении членов совета экспертов для запуска АКС

Комментируя принятый сегодня парламентом закон о создании Высшего антикоррупционного суда , председатель ВР сказал, что "это был второй по важности сегодня закон".

Председатель парламента отметил, что после принятия закона о Высшем антикоррупционный суд звучало много критики, что этот закон не полноценный и требует дополнительного технического закона об имплементации. В то же время, принятие внесенного Президентом Украины закона об образовании Высшего антикоррупционного суда фактически заложило поэтапную имплементацию закона о Высшем антикоррупционный суд.

"Мы можем уже сегодня утверждать, что до конца года есть все шансы для создания Высшего антикоррупционного суда", - подчеркнул глава ВР и призвал международных партнеров давать свои рекомендации в отношении членов общественного совета международных экспертов, для того, "чтобы процесс имплементации был быстрее".

"Но принятием закона об образовании Высшего антикоррупционного суда мы фактически дали старт как законодательный орган, как Верховная Рада Украины для последующих действий", - добавил он.