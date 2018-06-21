Парубій закликав світ подати рекомендації щодо членів ради експертів для запуску АКС

Коментуючи ухвалений сьогодні парламентом закон про утворення Вищого антикорупційного суду, голова ВР сказав, що "це був другий по важливості сьогодні закон".

Голова парламенту зауважив, що після ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд лунало багато критики, що цей закон не повноцінний і потребує додаткового технічного закону про імплементацію. Водночас, ухвалення внесеного Президентом України закону про утворення Вищого антикорупційного суду фактично заклало поетапну імплементацію закону про Вищий антикорупційний суд.

"Ми можемо вже сьогодні стверджувати, що до кінця року є усі шанси для створення Вищого антикорупційного суду", - підкреслив голова ВР і закликав міжнародних партнерів давати свої рекомендації щодо членів громадської ради міжнародних експертів, для того, "щоби процес імплементації був швидшим".

"Але прийняттям закону про утворення Вищого антикорупційного суду ми фактично дали старт як законодавчий орган, як Верховна Рада України для всіх наступних дій", - додав він.