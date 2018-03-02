Парубий: Украина настаивала на термине "российская агрессия" в договоренностях с Молдовой и Грузией

"Мы готовили документ около двух месяцев, ключевые правки, которые давал я и украинский парламент, касались четкого определения, что это именно "российская агрессия" и что часть наших территорий оккупированная - и Грузии, и Молдовы, и Украины. Собственно, я это и подчеркивал, что должна быть такая формулировка: а) российская агрессия; б) оккупированные территории", - сказал А.Парубий.

Спикер Верховной Рады уточнил, что главы парламентов Молдовы, и Грузии эти правки учли при подготовке документов.

Напомним, Украина, Молдова и Грузия объявили о создании Межпарламентской ассамблеи.