Парубий: Украина настаивала на термине "российская агрессия" в договоренностях с Молдовой и Грузией
Киев • УНН
КИШИНЕВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина настаивала на определении "российская агрессия" при подготовке договоренностей с Молдовой и Грузией. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопрос УНН во время межпарламентской конференции в Кишиневе, в пятницу, 2 марта.
"Мы готовили документ около двух месяцев, ключевые правки, которые давал я и украинский парламент, касались четкого определения, что это именно "российская агрессия" и что часть наших территорий оккупированная - и Грузии, и Молдовы, и Украины. Собственно, я это и подчеркивал, что должна быть такая формулировка: а) российская агрессия; б) оккупированные территории", - сказал А.Парубий.
Спикер Верховной Рады уточнил, что главы парламентов Молдовы, и Грузии эти правки учли при подготовке документов.
Напомним, Украина, Молдова и Грузия объявили о создании Межпарламентской ассамблеи.