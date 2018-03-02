Парубій: Україна наполягала на терміні "російська агресія" в домовленостях з Молдовою і Грузією
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна наполягала на формулюванні "російська агресія" при підготовці домовленостей з Молдовою і Грузією. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, відповідаючи на запитання УНН під час міжпарламентської конференції в Кишиневі, в п'ятницю, 2 березня.
"Ми готували документ близько двох місяців, ключові правки, які давав я і український парламент, стосувалися чіткого визначення, що це саме "російська агресія" і що частина наших територій окупована - і Грузії, і Молдови, і України. Власне, я це і підкреслював, що має бути таке формулювання: а) російська агресія; б) окуповані території", - сказав А.Парубій.
Спікер Верховної Ради уточнив, що очільники парламентів і Молдови, і Грузії ці правки врахували при підготовці документів.
Нагадаємо, Україна, Молдова і Грузія оголосили про створення Міжпарламентської асамблеї.