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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54276 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106360 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127753 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135067 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170899 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153969 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141581 просмотра

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Парубий: в четверг Рада может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена

Парубий: в четверг Рада может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена

Киев  •  УНН

 • 8501 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. В четверг Верховная Рада Украины может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"В среду мы можем начать рассмотрение вопроса о бизнес-омбудсмене. Этот вопрос имеет большое количество правок, в среду начать и в четверг первым вопросом завершить рассмотрение и принять решение", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, 31 мая 2016 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект по урегулированию деятельности учреждения бизнес-омбудсмена.

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