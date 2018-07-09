Парубий: в четверг Рада может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена

"В среду мы можем начать рассмотрение вопроса о бизнес-омбудсмене. Этот вопрос имеет большое количество правок, в среду начать и в четверг первым вопросом завершить рассмотрение и принять решение", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, 31 мая 2016 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект по урегулированию деятельности учреждения бизнес-омбудсмена.