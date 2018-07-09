Парубий: в четверг Рада может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В четверг Верховная Рада Украины может принять законопроект об институте бизнес-омбудсмена. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"В среду мы можем начать рассмотрение вопроса о бизнес-омбудсмене. Этот вопрос имеет большое количество правок, в среду начать и в четверг первым вопросом завершить рассмотрение и принять решение", - сообщил Парубий.
Как сообщал УНН, 31 мая 2016 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект по урегулированию деятельности учреждения бизнес-омбудсмена.