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Парубій: у четвер Рада може ухвалити законопроект про інститут бізнес-омбудсмена

Парубій: у четвер Рада може ухвалити законопроект про інститут бізнес-омбудсмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У четвер Верховна Рада України може прийняти законопроект про інститут бізнес-омбудсмена. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

“У середу ми можемо розпочати розгляд питання про бізнес-омбудсмена. Це питання має велику кількість правок, в середу розпочати і в четвер першим питанням завершити розгляд і прийняти рішення”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 31 травня 2016 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект щодо врегулювання діяльності установи бізнес-омбудсмена.

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