Парубій: у четвер Рада може ухвалити законопроект про інститут бізнес-омбудсмена

“У середу ми можемо розпочати розгляд питання про бізнес-омбудсмена. Це питання має велику кількість правок, в середу розпочати і в четвер першим питанням завершити розгляд і прийняти рішення”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 31 травня 2016 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект щодо врегулювання діяльності установи бізнес-омбудсмена.