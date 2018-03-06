Парубий надеется на создание межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова" этой весной

"Я надеюсь, что мы сможем выйти на создание межпарламентской Ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова". Надеюсь, это произойдет еще этой весной, и еще в начале лета мы сможем провести масштабную региональную конференцию глав и представителей парламентов Балто-Черноморской дуги уже в Киеве", - заявил Парубий.

Как сообщал УНН, 2 марта, во время межпарламентского форума в Кишиневе, Украина, Молдова и Грузия договорились о создании Межпарламентской ассамблеи.