Парубий надеется на создание межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова" этой весной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Этой весной Украина, Грузия и Молдова могут создать межпарламентскую Ассамблеи. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что мы сможем выйти на создание межпарламентской Ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова". Надеюсь, это произойдет еще этой весной, и еще в начале лета мы сможем провести масштабную региональную конференцию глав и представителей парламентов Балто-Черноморской дуги уже в Киеве", - заявил Парубий.
Как сообщал УНН, 2 марта, во время межпарламентского форума в Кишиневе, Украина, Молдова и Грузия договорились о создании Межпарламентской ассамблеи.