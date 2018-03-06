Парубій сподівається на створення міжпарламентської асамблеї “Україна-Грузія-Молдова” цієї весни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Цієї весни Україна, Грузія та Молдова можуть створити міжпарламентську Асамблеї. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Я сподіваюсь, що ми зможемо вийти на створення міжпарламентської Асамблеї „Україна-Грузія-Молдова“. Сподіваюсь, це станеться ще цієї весни, і ще на початку літа ми зможемо провести масштабну регіональну конференцію голів і представників парламентів Балто-Чорноморської дуги вже в Києві”, — заявив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, 2 березня, під час міжпарламентського форуму в Кишиневі, Україна, Молдова та Грузія домовились про створення Міжпарламентської асамблеї.