Парубий рассказал, когда внесет на голосование проект закона о снятии неприкосновенности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий внесет на рассмотрение парламента законопроект о снятии неприкосновенности после соответствующего решения Конституционного суда. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Верховная Рада Украины, по моему убеждению, должна снять неприкосновенность с каждого депутата, чтобы мы не проходили эти процедуры, чтобы ГПУ могла работать без той долгой процедуры, которую мы проходим здесь (в парламенте - ред.). Гарантирую вам, как только будет решение Конституционного суда, я безотлагательно внесу в зал на второе чтение изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины", - заявил Парубий.
Как сообщал УНН, 22 марта Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.