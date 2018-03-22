Парубий рассказал, когда внесет на голосование проект закона о снятии неприкосновенности

"Верховная Рада Украины, по моему убеждению, должна снять неприкосновенность с каждого депутата, чтобы мы не проходили эти процедуры, чтобы ГПУ могла работать без той долгой процедуры, которую мы проходим здесь (в парламенте - ред.). Гарантирую вам, как только будет решение Конституционного суда, я безотлагательно внесу в зал на второе чтение изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины", - заявил Парубий.

Как сообщал УНН, 22 марта Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.