Парубий рассказал, когда внесет на голосование проект закона о снятии неприкосновенности

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 4497 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11913 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58508 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71524 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108945 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116432 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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КИЕВ. 22 марта. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий внесет на рассмотрение парламента законопроект о снятии неприкосновенности после соответствующего решения Конституционного суда. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Верховная Рада Украины, по моему убеждению, должна снять неприкосновенность с каждого депутата, чтобы мы не проходили эти процедуры, чтобы ГПУ могла работать без той долгой процедуры, которую мы проходим здесь (в парламенте - ред.). Гарантирую вам, как только будет решение Конституционного суда, я безотлагательно внесу в зал на второе чтение изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины", - заявил Парубий.

Как сообщал УНН, 22 марта Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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