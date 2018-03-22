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Парубій розповів, коли внесе на голосування проект закону про зняття недоторканності

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій внесе на розгляд парламенту законопроект про зняття недоторканності після відповідного рішення Конституційного суду. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Верховна Рада України, на моє переконання, повинна зняти недоторканність з кожного депутата, щоб ми не проходили ці процедури, щоб ГПУ могла працювати без тієї довгої процедури, яку ми проходимо тут (в парламенті — ред.). Гарантую вам, як тільки буде рішення Конституційного суду, я невідкладно внесу в зал на друге читання зміни до Конституції про зняття недоторканності з народних депутатів України”, — заявив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 22 березня Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Українські Національні Новини

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