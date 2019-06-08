Парубий: возвращение РФ в ПАСЕ является проявлением бессилия и поощрением агрессии

"Решение о возвращении России в Совет Европы мы расцениваем как проявление бессилия со стороны отдельных европейских стран и считаем опасным шагом поощрения агрессора. Мы твердо знаем, что российский президент Владимир Путин понимает только язык силы. Когда он видит слабость и видит неуклюжую дипломатию, то это у него вызывает поощрения новых атак против Украины", - подчеркнул Парубий.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что как только минские заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе заявили, что Украина "рассматривает вариант не стрелять в ответ российском агрессору, той же ночью была осуществлена агрессивная атака на украинском позиции".

"В то же ночь русская артиллерия расстреливала украинцев как живые мишени, когда, к сожалению, наша артиллерия не дала ответа, хотя могла дать ответ и защитить жизнь наших воинов", - сказал Парубий.

В частности, председатель ВРУ отметил, что "любой способ дипломатии и любым способом слабости Путин использует в качестве поощрения к еще более агрессивных действий". "Мы это знаем и мы хотим научить этому и всех европейских партнеров".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины откорректирует отношение к Парламентской Ассамблеи Совета Европы после того, как туда вернут Россию.