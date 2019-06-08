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Парубій: повернення РФ у ПАРЄ є проявом безсилля і заохоченням агресії

Парубій: повернення РФ у ПАРЄ є проявом безсилля і заохоченням агресії

Київ • УНН

 • 15989 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Рішення, що може призвести до повернення РФ в Раду Європи є проявом безсилля і кроком, який тільки заохочує агресора. Про це повідомив голова ВРУ Андрій Парубій на відкритті Десятої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, яка пройшла ввечері 7 червня у Києві, передає УНН.

“Рішення про повернення Росії в Раду Європи ми розцінюємо як прояв безсилля з боку окремих європейських країн та вважаємо небезпечним кроком заохочення агресора. Ми твердо знаємо, що російський президент Володимир Путін розуміє тільки мову сили. Коли він бачить слабість і бачить недолугу дипломатію, то це в нього викликає заохочення до нових атак проти України”, — наголосив Парубій.

Голова Верховної Ради підкреслив, що як тільки мінські засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі заявили, що Україна “розглядає варіант не стріляти у відповідь російському агресору, тієї ж ночі була здійснена агресивна атака на українські позиції”.

“В ту ж саму ніч російська артилерія розстрілювала українців як живі мішені, коли, на жаль, наша артилерія не дала відповіді, хоча могла дати відповідь і захистити життя наших воїнів”, — сказав Парубій.

Зокрема, голова ВРУ зазначив, що “будь який спосіб дипломатії і будь-який спосіб слабості Путін використовує як заохочення до ще більш агресивних дій”. “Ми це знаємо і ми хочемо навчити цього і усіх європейських партнерів”.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відкорегує ставлення до Парламентської Асамблеї Ради Європи після того, як туди повернуть Росію.

Українські Національні Новини

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