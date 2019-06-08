Парубій: повернення РФ у ПАРЄ є проявом безсилля і заохоченням агресії

КИЇВ. 8 червня. УНН. Рішення, що може призвести до повернення РФ в Раду Європи є проявом безсилля і кроком, який тільки заохочує агресора. Про це повідомив голова ВРУ Андрій Парубій на відкритті Десятої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, яка пройшла ввечері 7 червня у Києві, передає УНН.