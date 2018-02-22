Парубий планирует в следующий четверг вынести вопрос назначения главы НБУ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На следующей пленарной неделе, а именно в четверг Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос увольнения и назначения нового главы НБУ. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Есть готовность рассмотрения кадрового вопроса - это назначение председателя Национального банка и увольнения предыдущего главы НБУ. Этот вопрос предварительно планируется на четверг на этой пленарной неделе для рассмотрения", - сообщил Парубий.
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Ранее народный депутат Украины от фракции БПП Вадим Денисенко сообщил, что на пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура Якива Смолия.
Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.