Парубій планує наступного четверга винести питання призначення голови НБУ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Наступного пленарного тижня, а саме в четвер Верховна Рада України може розглянути питання звільнення та призначення нового голови НБУ. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Є готовність розгляду кадрового питання — це призначення голови Національного банку і звільнення попереднього голови НБУ. Це питання попередньо планується на четвер цього пленарного тижня для розгляду”, — повідомив А.Парубій.
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Раніше народний депутат України від фракції БПП Вадим Денисенко повідомив, що на пост глави Національного банку України розглядається кандидатура Якова Смолія.
Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.