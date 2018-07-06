Парубий не исключил решения вопроса ЦИК на следующей неделе

"Были дискуссии, и уже с вечера, лично я знал - те фракции сообщили мне лично, что они не будут голосовать. Они для себя не нашли формулы, как выходить из позиции 14 и 13. Я еще с вечера об этом сообщил Президенту Украины - что есть такое общее положение вещей, вопрос был уже на повестке дня, то у меня был только один вариант - почувствовать по залу, можем ли входить в этот вопрос ", - заявил Парубий.



Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.



"Сегодня мы уже провели совместное совещание, я встретился с председателем фракции БПП и я могу утверждать, что правомерная работа Верховной Рады Украины будет и в дальнейшем продолжаться, и, конечно, могу сказать, что есть еще надежда на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе ", - сказал он.



Он отметил, что есть несколько вариантов развития событий, которые поступают от различных политических фракций.