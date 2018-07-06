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Парубій не виключив вирішення питання ЦВК наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Верховна Рада може вирішити питання про призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії наступного тижня. Про це Голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив у Києві, відповідаючи на питання журналістів, передає УНН.

"Були дискусії, і вже з вечора, особисто я знав – ті фракції повідомили мене особисто, що вони не будуть голосувати. Вони для себе не знайшли формули, як виходити з позиції 14 і 13. Я ще з вечора про це повідомив Президенту України – що є такий загальний стан речей, питання було вже на порядку денному, то в мене був тільки один варіант – відчути по залу, чи можемо входити у це питання", - заявив Парубій.

Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"Сьогодні ми вже провели спільну нараду, я зустрівся з головою фракції БПП і я можу стверджувати, що правомірна робота Верховної Ради України буде і надалі тривати, і, звичайно, можу сказати, що є ще надія на те, що питання ЦВК може бути вирішено наступного тижня", - сказав він.

Він зазначив, що є кілька варіантів розвитку подій, які надходять від різних політичних фракцій.

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