Парубій не виключив вирішення питання ЦВК наступного тижня

"Були дискусії, і вже з вечора, особисто я знав – ті фракції повідомили мене особисто, що вони не будуть голосувати. Вони для себе не знайшли формули, як виходити з позиції 14 і 13. Я ще з вечора про це повідомив Президенту України – що є такий загальний стан речей, питання було вже на порядку денному, то в мене був тільки один варіант – відчути по залу, чи можемо входити у це питання", - заявив Парубій.



Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.



"Сьогодні ми вже провели спільну нараду, я зустрівся з головою фракції БПП і я можу стверджувати, що правомірна робота Верховної Ради України буде і надалі тривати, і, звичайно, можу сказати, що є ще надія на те, що питання ЦВК може бути вирішено наступного тижня", - сказав він.



Він зазначив, що є кілька варіантів розвитку подій, які надходять від різних політичних фракцій.