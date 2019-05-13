Парубий предоставил слово Луценко, несмотря на решение суда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Представителю Президента в Верховной Раде Ирине Луценко было предоставлено слово во время сегодняшнего заседания Согласительного совета в парламенте, поскольку решение Окружного админсуда Киева, запретившее ей выступать на таких заседаниях, не вступило в силу из-за поданной апелляции. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Решение суда обжаловано, оно не вступило в действие", - отметил Парубий в ответ на замечание народного депутата Сергея Власенко о том, что суд запретил Ирине Луценко выступать во время Согласительного совета.
По его словам, еще раньше КСУ принял решение, что регламентировать работу Верховной Рады Украины не должны никакие суды.
Напомним, Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия спикера парламента Андрея Парубия о предоставлении в определенный период на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю Президента, кем сейчас является Ирина Луценко.