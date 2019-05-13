Парубій надав слово Луценко попри рішення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Представнику Президента у Верховній Раді Ірині Луценко було надано слово під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради у парламенті, оскільки рішення Окружного адмінсуду Києва, яке заборонило їй виступати на таких засіданнях, не вступило в силу через подану апеляцію. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"На рішення суду подана апеляція, воно не вступило в дію", - зазначив Парубій у відповідь на зауваження народного депутата Сергія Власенка щодо того, що суд заборонив Ірині Луценко виступати під час Погоджувальної ради.
За його словами, ще раніше КСУ ухвалив рішення, що регламентувати роботу Верховної Ради України не мають жодні суди.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії спікера парламенту Андрія Парубія щодо надання у певний період на засіданнях Погоджувальної ради слова для виступу представнику Президента, ким наразі є Ірина Луценко.