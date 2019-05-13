Парубій надав слово Луценко попри рішення суду

КИЇВ. 13 травня. УНН. Представнику Президента у Верховній Раді Ірині Луценко було надано слово під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради у парламенті, оскільки рішення Окружного адмінсуду Києва, яке заборонило їй виступати на таких засіданнях, не вступило в силу через подану апеляцію. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.