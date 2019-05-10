Суд "забракував" виступи представника Президента на погоджувальній раді

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії спікера парламенту Андрія Парубія щодо надання у певний період на засіданнях Погоджувальної ради слова для виступу представнику Президента, ким наразі є Ірина Луценко. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом народного депутата Сергія Власенка до голови Верховної Ради України, визнав протиправними дії спікера парламенту з надання представнику Президента слова для виступу на засіданнях Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у період з 5 лютого 2018 року до 8 квітня 2019 року", - вказали у суді.

Мотивом для ухвалення Окружним адміністративним судом міста Києва такого рішення, як пояснили в установі, стало те, що відповідно до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" не передбачено надання на засіданнях Погоджувальної ради слова для виступу представнику Президента України.

У задоволенні решти позовних вимог було відмовлено.

Як зазначається, позивач просив суд визнати протиправними дії голови Верховної Ради з самовільного надання слова для виступу представнику Президента України на засіданнях Погоджувальної ради депутатських фракцій та включення такого виступу до порядку денного. Також він просив суд зобов’язати спікера утриматись у подальшому від аналогічних дій та дотримуватись норм Конституції України й Регламенту Верховної Ради.

Додамо, Президент Петро Порошенко у квітні 2017 року призначив Ірину Луценко представником Президента України у Верховній Раді.

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