Суд "забракував" виступи представника Президента на погоджувальній раді

"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом народного депутата Сергія Власенка до голови Верховної Ради України, визнав протиправними дії спікера парламенту з надання представнику Президента слова для виступу на засіданнях Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у період з 5 лютого 2018 року до 8 квітня 2019 року", - вказали у суді.

Мотивом для ухвалення Окружним адміністративним судом міста Києва такого рішення, як пояснили в установі, стало те, що відповідно до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" не передбачено надання на засіданнях Погоджувальної ради слова для виступу представнику Президента України.

У задоволенні решти позовних вимог було відмовлено.

Як зазначається, позивач просив суд визнати протиправними дії голови Верховної Ради з самовільного надання слова для виступу представнику Президента України на засіданнях Погоджувальної ради депутатських фракцій та включення такого виступу до порядку денного. Також він просив суд зобов’язати спікера утриматись у подальшому від аналогічних дій та дотримуватись норм Конституції України й Регламенту Верховної Ради.

Додамо, Президент Петро Порошенко у квітні 2017 року призначив Ірину Луценко представником Президента України у Верховній Раді.