Суд "забраковал" выступления представителя Президента на согласительном совете
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия спикера парламента Андрея Парубия о предоставлении в определенный период на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю Президента, кем сейчас является Ирина Луценко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады Украины, признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению представителю Президента слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в период с 5 февраля 2018-го до 8 апреля 2019 года", - указали в суде.
Поводом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения, как пояснили в учреждении, стало то, что в соответствии с Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю Президента Украины.
В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.
Как отмечается, истец просил суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады относительно самовольного предоставления слова для выступления представителю Президента Украины на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включения такого выступления в повестку дня. Также он просил суд обязать спикера удержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции Украины и Регламента Верховной Рады.
Добавим, Президент Петр Порошенко в апреле 2017 года назначил Ирину Луценко представителем Президента Украины в Верховной Раде.