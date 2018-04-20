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Парубий: Антикоррупционный суд является вопросом "максимум" начала июня

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Закон о создании Антикоррупционного суда проходит завершающие этапы обсуждений и согласований и в ближайшие недели - максимум в первую неделю июня - попадет на голосование в сессионный зал. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

Парубий: Антикоррупционный суд является вопросом "максимум" начала июня

"Уже завершился период подачи поправок. Более того, комитет находится на завершающем этапе проработки тех поправок, и, по моим предыдущим, подчеркиваю, прогнозам, мы в мае сможем перейти к рассмотрению и принятию решения по Антикоррупционному суду. Максимум это может быть первая неделя июня. Но я предвижу и вижу, что мы можем это сделать в мае, и таким образом этот вопрос не осени и даже не лета - это вопрос ближайших недель", - отметил он.

Парубий также назвал две проблемы создания Антикоррупционного суда, по которым нет компромисса.

С Венецианской комиссией согласовывают два ключевых вопроса создания Антикоррупционного суда - соответствие суда юриспруденции НАБУ и САП и полномочия Общественного Совета международных экспертов, указал спикер парламента.

Напомним, Парубий заявил, что в случае принятия Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в МВФ, можно договориться о поэтапности или отсрочке повышения тарифов в Украине.

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