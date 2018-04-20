Парубій: Антикорупційний суд є питанням "максимум" початку червня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Закон про створення Антикорупційного суду проходить завершальні етапи обговорень та погоджень та найближчими тижнями - максимум у перший тиждень червня - потрапить на голосування до сесійної зали. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Вже завершився період подачі правок. Більш того, комітет перебуває на завершальному етапі опрацювання тих правок, і, за моїм попереднім, наголошую, прогнозом, ми в травні місяці зможемо перейти до розгляду і прийняття рішення по Антикорупційному суду. Максимум це може бути перша неділя червня. Але я передбачаю і бачу, що ми можемо це зробити в травні, і таким чином це питання не осені і навіть не літа - це питання найближчих тижнів", - зазначив він.
Парубій також назвав дві проблеми створення Антикорупційного суду, по яких немає компромісу.
З Венеційською комісією узгоджують два ключових питання створення Антикорупційного суду - відповідність суду юриспруденції НАБУ та САП та повноваження Громадської Ради міжнародних експертів, вказав спікер парламенту.
Як повідомляв УНН, Україна пообіцяла Європарламенту прийняти закон про Антикорупційний суд до червня.
Нагадаємо, Парубій заявив, що у разі ухвалення Верховною Радою закону про Антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії, на чому наполягали у МВФ, можна домовитися про поетапність або відтермінування підняття тарифів в Україні.