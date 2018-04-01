Партнер форварда Зозули по "Альбасете" выпал из окна гостиницы

Спортсмен был транспортирован в отделение больницы в Сарагосе. Отмечается, что его состояние стабильное. По информации испанского издания AS инцидент произошел в отеле, когда Ново разговаривал по телефону.

Примечательно, что матч "Альбасете" - "Уэска" перенесен на неопределенный срок.

Заметим, в этом противостоянии впервые за полтора месяца мог появиться украински бомбардир клуба Роман Зозуля, которого главный тренер команды включил в заявку после восстановления игрока от травмы.

Напомним, судейский комитет ФИФА определил 36 главных арбитров и 63 ассистента, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.