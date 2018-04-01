Партнер форварда Зозулі по "Альбасете" випав з вікна готелю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. 27-річний іспанський хавбек ФК "Альбасете" Пелайо Ново випав з вікна третього поверху перед матчем 33 туру іспанської Сегунди проти "Уески", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Альбасете".
Спортсмена було транспортовано у відділення лікарні в Сарагосі. Зазначається, що його стан стабільний. За інформацією іспанського видання AS інцидент стався в готелі, коли Ново розмовляв по телефону.
Примітно, що матч "Альбасете" – "Уеска" перенесений на невизначений термін.
Зауважимо, в цьому протистоянні вперше за півтора місяці міг з'явитися українськи бомбардир клубу Роман Зозуля, якого головний тренер команди включив в заявку після відновлення гравця від травми.
Нагадаємо, суддівський комітет ФІФА визначив 36 головних арбітрів і 63 асистента, які будуть обслуговувати матчі чемпіонату світу з футболу 2018-го року, що пройде в Росії.