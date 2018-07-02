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Партнер экс-главы штаба Трампа участвовал в разработке пророссийской стратегии

Партнер экс-главы штаба Трампа участвовал в разработке пророссийской стратегии

Киев  •  УНН

 • 9090 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Партнер Пола Манафорта — бывшего руководителя предвыборного штаба президента США — Константин Килимник был вовлечен в разработку “пророссийской политической стратегии” задолго до того, как спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование предполагаемого сговора окружения Дональда Трампа с Россией в период предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на документы из архивов бывшей консультационной компании Манафорта, информирует УНН.

“Запад более опытен в этой современной игре, где восприятие событий мировым общественным мнением и подача фактов под определенным углом гораздо важнее, чем реальные события, — приводит агентство выдержки из подготовленного в 2004 году Килимником для Манафорта анализа действий России на постсоветском пространстве. — Россияне потерпят неудачу, если не научатся быть участниками этой игры”.

Как утверждает агентство, Килимник оказывал содействие Манафорту в подготовке материалов для потенциальных клиентов и сохранял “по крайней мере часть” контактов в России в период президентской кампании в США 2016 года.

В начале июня специальный прокурор США по так называемому российскому делу Роберт Мюллер предъявил обвинения в адрес Манафорта, которые затрагивали и Константина Килимника. Согласно документам, размещенным в электронной базе суда, Манафорт и Килимник обвиняются в попытках препятствовать правосудию, даче ложных показаний, сговоре с целью помешать властям и сговоре с целью отмывания денег.

Как сообщал УНН, бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его жена в 2010 году указали в налоговой декларации, задолжали российскому предпринимателю Олегу Дерипаске 10 млн долларов США.

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