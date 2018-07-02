Партнер екс-глави штабу Трампа брав участь в розробці проросійської стратегії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Партнер Пола Манафорта — колишнього керівника передвиборного штабу президента США — Костянтин Килимник був залучений в розробку “проросійської політичної стратегії” задовго до того, як спецпрокурор Роберт Мюллер почав розслідування ймовірної змови оточення Дональда Трампа з Росією в період передвиборної кампанії 2016 року. Про це повідомило інформаційне агентство Associated Press з посиланням на документи з архівів колишньої консультаційної компанії Манафорта, інформує УНН.
“Захід досвідченіший в цій сучасній грі, де сприйняття подій світовою громадською думкою і подача фактів під певним кутом набагато важливіше, ніж реальні події, — наводить агентство витяги з підготовленого в 2004 році Килимником для Манафорта аналізу дій Росії на пострадянському просторі. — Росіяни потерплять невдачу, якщо не навчаться бути учасниками цієї гри”.
Як стверджує агентство, Килимник сприяв Манафорту в підготовці матеріалів для потенційних клієнтів і зберігав “принаймні частину” контактів в Росії у період президентської кампанії в США 2016 року.
На початку червня спеціальний прокурор США по так званій російській справі Роберт Мюллер висунув звинувачення на адресу Манафорта, які зачіпали і Костянтина Килимника. Згідно з документами, розміщеними у електронній базі суду, Манафорт і Килимник звинувачуються в спробах перешкоджати правосуддю, дачі неправдивих свідчень, змові з метою перешкодити владі і змові з метою відмивання грошей.
Як повідомляв УНН, колишній керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт і його дружина в 2010 році вказали у податковій декларації, що заборгували російському підприємцю Олегу Дерипасці 10 млн доларів США.