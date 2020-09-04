Партнер Cargill должен государству 3,7 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Американская корпорация Cargill сотрудничает в Украине с компаниями, которые имеют отрицательную репутацию. Одной из таких оказались компания "Клеверон", что должна государству 3,7 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Украинские правоохранители пытаются взыскать эти средства с компании через суд.
"Клеверон" был контрагентом "Cargill": он поставлял компании урожай кукурузы и семян подсолнечника. Сотрудничество компаний в октябре-декабре 2017 года стало предметом внимания правоохранительных органов, которые заподозрили "Клеверон" и "Cargill" в уклонении от уплаты налогов.
Впрочем "Cargill" своей вины не признал. Компания не опровергает, что имела хозяйственные операции с "Клеверон", однако указывает, что не готова брать на себя "ответственность за хозяйственную деятельность третьих лиц по цепи поставки".
Защищая свою репутацию в суде, в "Cargill" заявили, что внимательно проверяли "Клеверон" на предмет надлежащей налоговой и хозяйственной правосубъектности путем истребования у компании ряда документов, вроде копии паспорта руководства предприятия, его финансового отчета, копии выписки из реестра плательщиков НДС.
На сегодня, компания должна государству 3,7 млн грн не уплаченных налогов.
Напомним, в Cargill объявили поиск кредитного аналитика, который должен проверять контрагентов.
Также напомним, Cargill кредитует правительство Украины.