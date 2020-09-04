Партнер Cargill винен державі 3,7 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Американська корпорація Cargill співпрацює в Україні з компаніями, які мають негативну репутацію. Однією з таких виявилися компанія “Клєвєрон”, що винна державі 3,7 млн грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Українські правоохоронці намагаються стягнути ці кошти з компанії через суд.
"Клєвєрон" був контрагентом "Cargill": він постачав компанії врожай кукурудзи та насіння соняшнику. Співпраця компаній протягом жовтня-грудня 2017 року стала предметом уваги правоохоронних органів, які запідозрили "Клєвєрон" та "Cargill" в ухиленні від сплати податків.
Втім "Cargill" своєї вини не визнав. Компанія не спростовує, що мала господарські операції з "Клєвєрон", однак вказує, що не готова брати на себе "відповідальність за господарську діяльність третіх осіб по ланцюгу постачання".
Захищаючи свою репутацію у суді, у "Cargill" заявили, що прискіпливо перевіряли "Клєвєрон" на предмет належної податкової та господарської правосуб'єктності, шляхом витребування у компанії низки документів, на кшталт копії паспорту керівництва підприємства, його фінансового звіту, копії витягу з реєстру платників ПДВ.
Станом на сьогодні, компанія винна державі 3,7 млн грн не сплачених податків.
Нагадаємо, в Cargill оголосили пошук кредитного аналітика, який має перевіряти контрагентів.
Також нагадаємо, Cargill кредитує уряд України.