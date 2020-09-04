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Партнер Cargill винен державі 3,7 млн грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Американська корпорація Cargill співпрацює в Україні з компаніями, які мають негативну репутацію. Однією з таких виявилися компанія “Клєвєрон”, що винна державі 3,7 млн грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Партнер Cargill винен державі 3,7 млн грн податків

Українські правоохоронці намагаються стягнути ці кошти з компанії через суд.

"Клєвєрон" був контрагентом "Cargill": він постачав компанії врожай кукурудзи та насіння соняшнику. Співпраця компаній протягом жовтня-грудня 2017 року стала предметом уваги правоохоронних органів, які запідозрили "Клєвєрон" та "Cargill" в ухиленні від сплати податків.

Втім "Cargill" своєї вини не визнав. Компанія не спростовує, що мала господарські операції з "Клєвєрон", однак вказує, що не готова брати на себе "відповідальність за господарську діяльність третіх осіб по ланцюгу постачання".

Захищаючи свою репутацію у суді, у "Cargill" заявили, що прискіпливо перевіряли "Клєвєрон" на предмет належної податкової та господарської правосуб'єктності, шляхом витребування у компанії низки документів, на кшталт копії паспорту керівництва підприємства, його фінансового звіту, копії витягу з реєстру платників ПДВ.

Станом на сьогодні, компанія винна державі 3,7 млн грн не сплачених податків.

Нагадаємо, в Cargill оголосили пошук кредитного аналітика, який має перевіряти контрагентів.

Також нагадаємо, Cargill кредитує уряд України.

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