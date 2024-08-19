Партизаны "АТЕШ" разведали ремонтную базу россиян в Луганской области. После ремонта, срочно техника отправляется в Миллерово и грузится на эшелоны для переброски в Курскую область России.

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Наш агент провел разведку одной из ремонтных баз, находящейся в городе Должанск, на месте заброшенного молочного завода. Во время наблюдения агенту удалось зафиксировать огромное количество техники, которую свозят на обслуживание с Торецкого отрезка фронта. На базе было замечено различные единицы военной техники, включая тяжелую технику, арт системы и танки - сообщают партизаны.

Сообщается, что после ремонтных работ, срочно техника отправляется в Миллерово и грузится на эшелоны для переброски в Курскую область.

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Советник по коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия перенаправляет в район Курска некоторые подразделения из регионов в Украине или вблизи нее.

Президент отметил успехи ВСУ на фронте и операцию в Курской области.