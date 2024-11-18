Партизаны повредили железную дорогу возле Мариуполя: столкнулись два локомотива

Вблизи временно оккупированного Мариуполя партизаны повредили железнодорожное полотно, которое использовали оккупанты. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что партизаны повредили железнодорожное полотно в районе перегона между станциями Кальчик-Маловодное на севере Мариупольского района. В результате произошло столкновение двух локомотивов и были повреждены линии электропередач.

Также в городском совете отметили, что россияне начали укладывать железнодорожные рельсы в районе села Маловодное в мае этого года. Именно в этом городе оккупанты стремились соединить новое российское железнодорожное полотно с украинской веткой Мариуполь-Волноваха.

Напомним

Украинское движение "АТЕШ" уничтожило релейный шкаф на железной дороге возле села Урожайное в Запорожской области. Диверсия нарушила поставки военной техники и топлива для российских оккупантов между станциями Большой и Верхний Токмак.

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