Оккупанты в Донецкой области используют гражданские фуры для перемещений оружия - партизаны
Киев • УНН
россияне используют гражданские фуры с усиленной подвеской для перевозки оружия и боеприпасов в Донецкой области. Партизанское движение "АТЕШ" сообщает об увеличении количества таких замаскированных грузовиков.
Оккупанты массово используют гражданские фуры для логистики оружия и боеприпасов в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на партизанское движение «АТЕШ».
Детали
Партизаны обратили внимание на возросшее количество гражданских фур контейнерного типа. Они выглядят как обычные рефрижераторные контейнеры, но шасси и сами фуры усилены мощной подвеской, что позволяет перевозить очень тяжелые грузы.
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«Именно таким образом рашисты перемещают оружие, боеприпасы и различные взрывчатые вещества. Так они пытаются втайне осуществлять военную логистику и защититься от атак Сил обороны Украины. Подобную тактику они применяли и во времена гибридной войны до 2022 года, когда под видом гуманитарных грузов доставляли оружие своим прокси-войскам. Это однозначно является военным преступлением и противоречит нормам международного гуманитарного права», - сообщили в „АТЕШ“.
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