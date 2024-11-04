Оккупанты в Донецкой области используют гражданские фуры для перемещений оружия - партизаны

Оккупанты массово используют гражданские фуры для логистики оружия и боеприпасов в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на партизанское движение «АТЕШ».

Детали

Партизаны обратили внимание на возросшее количество гражданских фур контейнерного типа. Они выглядят как обычные рефрижераторные контейнеры, но шасси и сами фуры усилены мощной подвеской, что позволяет перевозить очень тяжелые грузы.

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«Именно таким образом рашисты перемещают оружие, боеприпасы и различные взрывчатые вещества. Так они пытаются втайне осуществлять военную логистику и защититься от атак Сил обороны Украины. Подобную тактику они применяли и во времена гибридной войны до 2022 года, когда под видом гуманитарных грузов доставляли оружие своим прокси-войскам. Это однозначно является военным преступлением и противоречит нормам международного гуманитарного права», - сообщили в „АТЕШ“.

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