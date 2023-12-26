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Партизаны нашли военную базу оккупантов в Горловке Донецкой области

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 07:23  •  24862 просмотра

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Украинские и крымскотатарские партизаны обнаружили российскую военную базу в Горловке Донецкой области.

Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", обнаружили действующую базу личного состава вооруженных сил россии в Горловке Донецкой области, передает УНН.

Наши агенты смогли найти действующую базу личного состава ссс рф в Горловке. Для начала мы смогли зафиксировать КПП с нарядом. Вся территория охраняется стражей. Скорее всего, идет многоуровневая охрана штаба. Поиск военных объектов и скопления живой силы в городе продолжается. Координаты объекта: 48.308051, 38.028426

- говорится в сообщении.

В "Атэше" отметили, что продолжают разведку всех военных объектов россии.

Дополнение

В оккупированном Крыму партизаны раскрыли новый командный пункт российских войск в Новоозерном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Партизани знайшли військову базу окупантів у Горлівці на Донеччині
Guerrillas find occupants' military base in Horlivka, Donetsk region
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