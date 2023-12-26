Партизаны нашли военную базу оккупантов в Горловке Донецкой области
Киев • УНН
Украинские и крымскотатарские партизаны обнаружили российскую военную базу в Горловке Донецкой области.
Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", обнаружили действующую базу личного состава вооруженных сил россии в Горловке Донецкой области, передает УНН.
Наши агенты смогли найти действующую базу личного состава ссс рф в Горловке. Для начала мы смогли зафиксировать КПП с нарядом. Вся территория охраняется стражей. Скорее всего, идет многоуровневая охрана штаба. Поиск военных объектов и скопления живой силы в городе продолжается. Координаты объекта: 48.308051, 38.028426
В "Атэше" отметили, что продолжают разведку всех военных объектов россии.
Дополнение
В оккупированном Крыму партизаны раскрыли новый командный пункт российских войск в Новоозерном.
Партизаны нашли военную базу оккупантов в Горловке Донецкой области
Украинские и крымскотатарские партизаны обнаружили российскую военную базу в Горловке Донецкой области.
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