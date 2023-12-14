Партизаны нашли место разгрузки техники россиян в Крыму
Киев • УНН
Партизаны обнаружили место разгрузки военной техники в Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму - преимущественно КАМАЗы и артиллерийские тягачи.
Партизаны крымскотатарского движения "АТЕШ" обнаружили место разгрузки военной техники в Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму. Речь идет о преимущественно КАМАЗах и артиллерийских тягачах. Об этом движение сообщило в Telegram, пишет УНН.
"АТЕШ" обнаружили место размещения военной техники в Гвардейском, Крым. Наши агенты зафиксировали место выгрузки огромного количества техники военного назначения. Преимущественно КАМАЗы и артиллерийские тягачи
Детали
По данным партизан, техника будет использована для переброски личного состава, артиллерийских установок "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" на Херсонское направление.
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Дополнение
Сегодня в районе Красногвардейского временно оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв после чего россияне подняли в небо вертолет.
Партизаны нашли место разгрузки техники россиян в Крыму
Партизаны обнаружили место разгрузки военной техники в Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму - преимущественно КАМАЗы и артиллерийские тягачи.
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