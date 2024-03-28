Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

Украинские партизаны зафиксировали прибытие военной техники россии на железнодорожную станцию Остряково во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", пишет УНН.

Наши агенты продолжают следить за российскими войсками в Гвардейском. Буквально несколько дней назад мы зафиксировали прибытие военной техники на железнодорожную станцию Острякова. В настоящее время вся техника размещена на территории воинской части недалеко от железнодорожной станции на территории, которая окружена гражданской застройкой, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что партизанам удалось установить, что техника, которая размещена на данном объекте, не вся находиться в рабочем состоянии. Возможно, российское командование создало ложный объект сосредоточения техники с целью в дальнейшем обвинить Украину в ударах по гражданской инфраструктуре.

Напомним

россия проводит внутренние проверки подразделений росгвардии, ответственных за охрану нефтеперерабатывающих заводов, после недавних успешных атак украинских беспилотников на стратегические объекты, когда около 80% беспилотников поразили свои цели и нанесли серьезный ущерб.