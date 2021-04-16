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Партии получили очередной транш госфинансирования: "слугам народа" дали 86 миллионов, "Голос" остался без денег

Партии получили очередной транш госфинансирования: "слугам народа" дали 86 миллионов, "Голос" остался без денег

Киев  •  УНН

 • 14596 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Четырем парламентским партиям перечислены средства государственного финансирования - за второй квартал 2021 года. Монобольшинство - "Слуга народа" - получило больше 86 миллионов гривен, больше половины от всей выделенной на эти цели суммы. При этом "Голос" остался без финансирования. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

Детали

НАПК указало, что "обеспечило перечисление политическим партиям средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности за второй квартал 2021 года".

Государственное финансирование получили четыре парламентские партии:

  • "Слуга народа" - 86,4 млн грн;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 26,15 млн грн;
  • "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 16,39 млн грн;
  • "Европейская солидарность" - 24,94 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа).

Общая сумма перечисленных средств - 153,73 млн грн.

"Перечисление государственного финансирования партии "Голос" не осуществлено в связи с остановкой государственного финансирования на основании соответствующего приказа НАПК от 23 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Что с "Голосом"

В НАПК напомнили, что партия "Голос" обратилась в Окружной административный суд города Киева (ОАСК). В иске партия просила отменить приказ, которым было остановлено государственное финансирование, и признать противоправными составление НАПК акта и заключения по результатам анализа отчета партии.

27 января ОАСК вынес решение, которым отказал партии "Голос" в обеспечении иска. Однако 5 февраля своим постановлением ОАСК удовлетворил повторное заявление партии с аналогичными требованиями без изменения правовых оснований и принял меры обеспечения, чем остановил действие приказа.

"Постановление суда подлежит немедленному исполнению, следовательно НАПК было вынуждено перечислить партии более 20 млн грн бюджетных средств за I квартал 2021 года. НАПК подало апелляцию на указанное постановление в Шестой апелляционный административный суд, который 14 апреля удовлетворил требования апелляционной жалобы НАПК и отменил принятые меры обеспечения", - отметили в агентстве.

В то же время, как отмечается, 9 апреля ОАСК рассмотрел дело по существу и вынес решение об отмене приказа НАПК о приостановлении финансирования партии, не вступившее в законную силу.

НАПК обжалует решение суда в апелляционной инстанции.

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