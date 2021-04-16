Партии получили очередной транш госфинансирования: "слугам народа" дали 86 миллионов, "Голос" остался без денег

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Четырем парламентским партиям перечислены средства государственного финансирования - за второй квартал 2021 года. Монобольшинство - "Слуга народа" - получило больше 86 миллионов гривен, больше половины от всей выделенной на эти цели суммы. При этом "Голос" остался без финансирования. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.