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Партії отримали черговий транш держфінансування: "слугам народу" дали 86 мільйонів, "Голос" залишився без грошей

Партії отримали черговий транш держфінансування: "слугам народу" дали 86 мільйонів, "Голос" залишився без грошей

Київ • УНН

 • 14599 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Чотирьом парламентським партіям перераховано кошти державного фінансування - за ІІ квартал 2021 року. Монобільшість - "Слуга народу" - отримала понад 86 мільйонів гривень, понад половину від усієї виділеної на ці цілі суми. При цьому "Голос" залишився без фінансування. Про це УНН повідомили в пресслужбі НАЗК.

Деталі

НАЗК вказало, що "забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності за ІІ квартал 2021 року".

Державне фінансування отримали чотири парламентські партії:

  • “Слуга народу” — 86,4 млн грн;
  • “Опозиційна платформа — За життя” — 26,15 млн грн;
  • “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” — 16,39 млн грн;
  • “Європейська солідарність” — 24,94 млн грн (з них 8,71 млн грн — за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу).

Загальна сума перерахованих коштів — 153,73 млн грн.

"Перерахування державного фінансування партії “Голос” не здійснено у зв’язку із зупиненням державного фінансування на підставі відповідного наказу НАЗК від 23 грудня 2020 року", - сказано у повідомленні.

Що з "Голосом"

У НАЗК нагадали, що партія “Голос” звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК). У позові партія просила скасувати наказ, яким було зупинено державне фінансування, та визнати протиправними складення НАЗК акту та висновку за результатами аналізу звіту партії.

27 січня ОАСК виніс ухвалу, якою відмовив партії “Голос” у забезпеченні позову. Проте 5 лютого своєю ухвалою ОАСК задовольнив повторну заяву партії з аналогічними вимогами без зміни правових підстав та вжив заходи забезпечення, чим зупинив дію наказу.

"Ухвала суду підлягає негайному виконанню, отже НАЗК було змушене перерахувати партії понад 20 млн грн бюджетних коштів за І квартал 2021 року. НАЗК подало апеляцію на вказану ухвалу до Шостого апеляційного адміністративного суду, який 14 квітня задовольнив вимоги апеляційної скарги НАЗК та скасував вжиті заходи забезпечення", - відзначили в агентстві.

Водночас, як зазначається, 9 квітня ОАСК розглянув справу по суті та виніс рішення про скасування наказу НАЗК щодо зупинення фінансування партії, яке не набрало законної сили.

НАЗК оскаржить рішення суду до апеляційної інстанції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК: "Голос" залишився без грошей через закупку соцдосліджень і медіа-моніторингу на мільйон

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