Партия Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей

Так, по данным опроса, антирейтинг партий возглавляет БПП Солидарность - за нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9%, на втором месте "Батькищина" - 27,6% тех, кто намерен проголосовать, а третья "Оппозиционная платформа" - 24,9%.

Согласно опросу, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа" - ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

За "Оппозиционная платформу - За життя" готовы проголосовать 10,5%, БППП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" И. Смешко - 5,1%, партию С. Вакарчука - 4,6%, Радикальную партия О.Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

Рейтинг других партий составляет менее 3%.

Кроме того, партия "Слуга народа" лидирует во всех макрорегионах.

Отмечается, что "Оппозиционная платформа - За життя" и "Оппозиционный блок" имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, сохраняют шансы на попадание в парламент - в центрально-западных.

Партия "Слуга народа" является лидером и так называемого "второго выбора" - ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать.

За "Оппозиционную платформу - За життя" в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, Партию С. Вакарчука - 6,4%, Батькивщину - 5,1%, партию "Сила и честь" - 4,9%, "Оппозиционный блок" - 4,3%, Радикальную партию - 3,7%, Гражданскую позицию - 3,6%, БПП Солидарность - 3,1%.

Добавим, что 58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% - готовы проголосовать за парламентские политические силы. Востребованность на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде. В то же время даже здесь от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам.

Опрос проводился 16-21 мая 2019 года в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%

Как сообщал УНН, согласно данным опроса, обнародованных Социологической группой "Рейтинг", более 70% украинцев поддерживают роспуск ВР и проведение выборов.