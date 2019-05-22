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Партия Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей

Партия Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей

Киев  •  УНН

 • 14000 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. БПП Солидарность возглавляет антирейтинг партий среди избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Так, по данным опроса, антирейтинг партий возглавляет БПП Солидарность - за нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9%, на втором месте "Батькищина" - 27,6% тех, кто намерен проголосовать, а третья "Оппозиционная платформа" - 24,9%.

Согласно опросу, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа" - ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

За "Оппозиционная платформу - За життя" готовы проголосовать 10,5%, БППП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" И. Смешко - 5,1%, партию С. Вакарчука - 4,6%, Радикальную партия О.Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

Рейтинг других партий составляет менее 3%.

Кроме того, партия "Слуга народа" лидирует во всех макрорегионах.

Отмечается, что "Оппозиционная платформа - За життя" и "Оппозиционный блок" имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, сохраняют шансы на попадание в парламент - в центрально-западных.

Партия "Слуга народа" является лидером и так называемого "второго выбора" - ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать.

За "Оппозиционную платформу - За життя" в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, Партию С. Вакарчука - 6,4%, Батькивщину - 5,1%, партию "Сила и честь" - 4,9%, "Оппозиционный блок" - 4,3%, Радикальную партию - 3,7%, Гражданскую позицию - 3,6%, БПП Солидарность - 3,1%.

Добавим, что 58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% - готовы проголосовать за парламентские политические силы. Востребованность на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде. В то же время даже здесь от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам.

Опрос проводился 16-21 мая 2019 года в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%

Как сообщал УНН, согласно данным опроса, обнародованных Социологической группой "Рейтинг", более 70% украинцев поддерживают роспуск ВР и проведение выборов.

Украинские Национальные Новости

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