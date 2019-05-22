Партія Порошенка очолює антирейтинг політичних сил серед виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. БПП Солідарність очолює антирейтинг партій серед виборців. Про це свідчать дані опитування, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
Так, за даними опитування, антирейтинг партій очолює БПП Солідарність – за неї за жодних обставин не проголосували б 51,9%, на другом місці "Батькіщина" – 27,6% тих, хто має намір проголосувати, а третя "Опозиційна платформа" – 24,9%.
Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу" – її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
За "Опозиційну платформу – За життя" готові проголосувати 10,5%, БПП Солідарність – 8,8%, Батьківщину – 7,3%, партію "Сила та честь" І. Смешка – 5,1%, партію С. Вакарчука – 4,6%, Радикальну партію О. Ляшка – 3,3%, Опозиційний блок – 3,2%.
Рейтинг інших партій становить менше 3%.
Крім того, партія "Слуга народу" лідирує в усіх макрорегіонах.
Зазначається, що "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок" мають міцні позиції у південно-східних областях. Інші партії, що зберігають шанси на потрапляння до парламенту, – у центрально-західних.
Партія "Слуга народу" є лідер і так званого "другого вибору" – її готові підтримати у разі неучасті свого фаворита у виборах ще 11,4% респондентів, що мають намір голосувати.
За "Опозиційну платформу – За життя" у такому випадку могли б проголосувати ще 7,1%, Партію С. Вакарчука – 6,4%, Батьківщину – 5,1%, партію "Сила і честь" – 4,9%, "Опозиційний блок" – 4,3%, Радикальну партію – 3,7%, Громадянську позицію – 3,6%, БПП Солідарність – 3,1%.
Додамо, що 58% опитаних заявили, що на парламентських виборах будуть шукати альтернативу серед нових партій, з іншого боку 26% – готові проголосувати за парламентські політичні сили. Затребуваність на "традиційні партії" відносно вища серед прихильників сил, які зараз представлені у Верховній Раді. Водночас навіть тут від 24 до 40% готові віддати свої голоси "новим" політичним проектам.
Опитування проводилося 16-21 травня 2019 року у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування – населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Похибка становить не більше 2,2%
Як повідомляв УНН, відповідно до даних опитування, оприлюднених Соціологічною групою "Рейтинг", понад 70% українців підтримують розпуск ВР і проведення виборів.