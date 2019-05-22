Партія Порошенка очолює антирейтинг політичних сил серед виборців

Так, за даними опитування, антирейтинг партій очолює БПП Солідарність – за неї за жодних обставин не проголосували б 51,9%, на другом місці "Батькіщина" – 27,6% тих, хто має намір проголосувати, а третя "Опозиційна платформа" – 24,9%.

Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу" – її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

За "Опозиційну платформу – За життя" готові проголосувати 10,5%, БПП Солідарність – 8,8%, Батьківщину – 7,3%, партію "Сила та честь" І. Смешка – 5,1%, партію С. Вакарчука – 4,6%, Радикальну партію О. Ляшка – 3,3%, Опозиційний блок – 3,2%.

Рейтинг інших партій становить менше 3%.

Крім того, партія "Слуга народу" лідирує в усіх макрорегіонах.

Зазначається, що "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок" мають міцні позиції у південно-східних областях. Інші партії, що зберігають шанси на потрапляння до парламенту, – у центрально-західних.

Партія "Слуга народу" є лідер і так званого "другого вибору" – її готові підтримати у разі неучасті свого фаворита у виборах ще 11,4% респондентів, що мають намір голосувати.

За "Опозиційну платформу – За життя" у такому випадку могли б проголосувати ще 7,1%, Партію С. Вакарчука – 6,4%, Батьківщину – 5,1%, партію "Сила і честь" – 4,9%, "Опозиційний блок" – 4,3%, Радикальну партію – 3,7%, Громадянську позицію – 3,6%, БПП Солідарність – 3,1%.

Додамо, що 58% опитаних заявили, що на парламентських виборах будуть шукати альтернативу серед нових партій, з іншого боку 26% – готові проголосувати за парламентські політичні сили. Затребуваність на "традиційні партії" відносно вища серед прихильників сил, які зараз представлені у Верховній Раді. Водночас навіть тут від 24 до 40% готові віддати свої голоси "новим" політичним проектам.

Опитування проводилося 16-21 травня 2019 року у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування – населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Похибка становить не більше 2,2%

Як повідомляв УНН, відповідно до даних опитування, оприлюднених Соціологічною групою "Рейтинг", понад 70% українців підтримують розпуск ВР і проведення виборів.