Паром с 300 пассажирами сел на мель у берегов Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В порту французского города Кале сел на мель паром с 300 пассажирами, сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFMTV.
"Никто не пострадал. Буксиры пытаются вернуть судно на воду", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной инцидента мог стать сильный ветер.
Напомним, танкер под флагом Панамы, который перевозит 1,4 миллиона литров топлива, сел на мель в транспортном канале между Нью-Йорком и Нью-Джерси.