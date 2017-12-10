Паром с 300 пассажирами сел на мель у берегов Франции

"Никто не пострадал. Буксиры пытаются вернуть судно на воду", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать сильный ветер.

Напомним, танкер под флагом Панамы, который перевозит 1,4 миллиона литров топлива, сел на мель в транспортном канале между Нью-Йорком и Нью-Джерси.