Паром із 300 пасажирами сів на мілину біля берегів Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У порту французького міста Кале сів на мілину пором з 300 пасажирами, повідомляє УНН із посиланням на телеканал BFMTV.
"Ніхто не постраждав. Буксири намагаються повернути судно на воду", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, причиною інциденту міг стати сильний вітер.
Нагадаємо, танкер під прапором Панами, який перевозить 1,4 мільйона літрів палива, сів на мілину в транспортному каналі між Нью-Йорком та Нью-Джерсі.