Парламентский опекун участников АТО купил себе новый Mercedes за 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью, народный депутат от БПП Александр Третьяков купил себе Mercedes-Benz S500L за 1,9 млн грн. Об этом свидетельствует декларация политика за прошлый год, передает УНН.
Авто приобретено в мае 2017 года. В то же время жена опекуна участников АТО приобрела себе Maserati стоимостью 2,7 млн грн.
На банковских счетах семья госслужащего держит 2,9 млн грн, 4 млн долл. США и 116 тыс. евро.
Ранее Третьяков сообщал, что имеет опцион на покупку доли в компании "Украинская национальная лотерея", который сможет реализовать после сложения своих депутатских полномочий. В то же время, Третьяков присутствовал при обыске "УНЛ" в 2016 году. Тогда правоохранители подозревали компанию в конвертационный деятельности.