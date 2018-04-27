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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламентский опекун участников АТО купил себе новый Mercedes за 2 млн грн

Киев • УНН

 • 11303 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью, народный депутат от БПП Александр Третьяков купил себе Mercedes-Benz S500L за 1,9 млн грн. Об этом свидетельствует декларация политика за прошлый год, передает УНН.

Парламентский опекун участников АТО купил себе новый Mercedes за 2 млн грн

Авто приобретено в мае 2017 года. В то же время жена опекуна участников АТО приобрела себе Maserati стоимостью 2,7 млн грн.

На банковских счетах семья госслужащего держит 2,9 млн грн, 4 млн долл. США и 116 тыс. евро.

Ранее Третьяков сообщал, что имеет опцион на покупку доли в компании "Украинская национальная лотерея", который сможет реализовать после сложения своих депутатских полномочий. В то же время, Третьяков присутствовал при обыске "УНЛ" в 2016 году. Тогда правоохранители подозревали компанию в конвертационный деятельности.

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