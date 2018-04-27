Парламентський опікун учасників АТО купив собі новий Mercedes за 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Голова комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, народний депутат від БПП Олександр Третьяков купив собі Mercedes-Benz S500L за 1,9 млн грн. Про це свідчить декларація політика за минулий рік, передає УНН.
Авто придбано у травні 2017 року. Водночас дружина опікуна учасників АТО придбала собі Maserati вартістю 2,7 млн грн.
На банківських рахунках родина держслужбовця тримає 2,9 млн грн, 4 млн дол. США та 116 тис. євро.
Раніше О.Третьяков повідомляв, що має опціон на купівлю долі в компанії “Українська національна лотерея”, який зможе реалізувати після складання своїх депутатських повноважень. Водночас, Третьяков був присутнім при обшуку “УНЛ” у 2016 році. Тоді правоохоронці підозрювали компанію у конвертаційній діяльності.